Просто и вкусно (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

К вам должны прийти гости? А в холодильнике не так много всего? Ничего страшного! У известного шеф-повара Олега Томилина найдутся рецепты отличных блюд для дорогих гостей. В выпуске программы он рассказывает и показывает рецепты 4 простых, но очень вкусных блюд: закуски, салата, горячего и десерта.

