Просто и вкусно
Wink
Сериалы
Просто и вкусно

Просто и вкусно (сериал, 2024) смотреть онлайн

2024, Просто и вкусно 1 сезон
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

К вам должны прийти гости? А в холодильнике не так много всего? Ничего страшного! У известного шеф-повара Олега Томилина найдутся рецепты отличных блюд для дорогих гостей. В выпуске программы он рассказывает и показывает рецепты 4 простых, но очень вкусных блюд: закуски, салата, горячего и десерта.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг