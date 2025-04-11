Призрачная связь (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Странные обстоятельства сводят вместе амбициозную студентку и призрака находящегося в коме тренера. Мистическая мелодрама «Призрачная связь» — сериал о любви без земных границ.



В будущем девушка Женя мечтает построить карьеру в фармакологии и изобрести лекарство от рака. Пока же она — простая студентка в поисках подработки. Очередная вакансия приводит ее в Ледовый дворец, где она практически сразу становится свидетельницей несчастного случая. Тренер Андрей после серьезной травмы на катке теряет сознание и впадает в кому. Однако после Женя по необъяснимым причинам начинает видеть его призрак. Чтобы убрать из жизни назойливого духа, она решает помочь ему понять, что именно с ним случилось. Однако постепенно Женя влюбляется в необычного спутника.



Смогут ли они вместе докопаться до истины и найти счастья, расска�жет сериал «Призрачная связь» (2025). Смотреть онлайн его можно на Wink.



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