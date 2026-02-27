WinkСериалыПриземление в любовь1-й сезон
Приземление в любовь (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Landing in Love 55 серий
Мелодрама18+
О сериале
Шесть лет назад Эвелин инсценировала роман с богачом Джейсоном, чтобы оттолкнуть Майлза и спасти его от долгов и болезни своей матери. Униженный и разбитый Майлз, скрывавший своё происхождение, вернулся к жизни наследника авиаимперии, не зная, что Эвелин носит его ребенка. Теперь он — звёздный пилот, а их случайная встреча раскрывает правду о сыне. Но путь к воссоединению преграждают коварная Клэр и его отец, готовые на всё, чтобы разлучить их навсегда.