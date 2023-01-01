Прилет Чайки (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

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Кинематограф и театр встречаются в специальном конкурсе студенческих фильмов, который проводит МХТ им. Чехова. «Прилет Чайки» — сериал, ставший альманахом короткометражных работ, выбранных жюри в 2023 году.



Идея поощрить молодое короткометражное кино возникла на фоне памятного для Художественного театра события — юбилейного 125-го дня рождения театра. Тема «прилета чайки» выбрана неслучайно: вот уже много лет птица воплощает собой символ Художественного, ведь постановка именно этой пьесы Чехова стала первым триумфом театра. Молодые кинематографисты из российских киношкол — ВГИК, МШНК, «Индустрии» и других — снимают фильмы, а жюри выбирает наиболее интересные работы, раскрывающие связь кинематографа и театра.



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