Приключения Паровозика Шонни (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
7.52019, Приключения Паровозика Шонни. Сезон 1 12 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Познавательный мультфильм для малышей. Паровозик Шонни — кладезь полезных знаний. Он умеет считать до десяти, знает все цвета радуги и геометрические фигуры, а ещe может пересказать любое правило дорожного движения. Этими знаниями он делится с малышами.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
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