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Детям
Приключения Паровозика Шонни
1-й сезон

Приключения Паровозика Шонни (мультсериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.52019, Приключения Паровозика Шонни. Сезон 1 12 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Познавательный мультфильм для малышей. Паровозик Шонни — кладезь полезных знаний. Он умеет считать до десяти, знает все цвета радуги и геометрические фигуры, а ещe может пересказать любое правило дорожного движения. Этими знаниями он делится с малышами.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

7.7 КиноПоиск