Приключения Паровозика Шонни
Wink
Детям
Приключения Паровозика Шонни

Приключения Паровозика Шонни (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

7.52019, Приключения Паровозика Шонни 1 сезон
Мультсериалы0+

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Сюжет

Познавательный мультфильм для малышей. Паровозик Шонни — кладезь полезных знаний. Он умеет считать до десяти, знает все цвета радуги и геометрические фигуры, а ещe может пересказать любое правило дорожного движения. Этими знаниями он делится с малышами.

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