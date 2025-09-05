Правила жизни 100-летнего человека (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
2014, Правила жизни 100-летнего человека. Сезон 1 8 серий
Документальный16+
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Правила жизни 100-летнего человека
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+45 мин
Правила жизни 100-летнего человека
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+43 мин
Правила жизни 100-летнего человека
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+45 мин
Правила жизни 100-летнего человека
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+48 мин
Правила жизни 100-летнего человека
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Правила жизни 100-летнего человека
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+47 мин
Правила жизни 100-летнего человека
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+48 мин
Правила жизни 100-летнего человека
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
За последние 30 лет число долгожителей на планете выросло в десятки раз. Человечество больше не хочет стареть. Ученые всего мира ищут рецепт продления молодости. Люди с возрастными аномалиями становятся объектом пристального внимания геронтологов, биологов, физиологов, иммунологов. Ведь, сами о том не подозревая, долгожители нашли свой рецепт долгого и здорового существования. У этого феномена еще нет объяснения. На планете существуют места силы и здорового долголетия, локальные точки с рекордной концентрацией долгожителей. Как обмануть законы старения и подарить себе лишние годы жизни? В поисках ответов на эти и другие вопросы российские ученые и «Наука» объездили весь мир.