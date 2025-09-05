Правила жизни 100-летнего человека (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

За последние 30 лет число долгожителей на планете выросло в десятки раз. Человечество больше не хочет стареть. Ученые всего мира ищут рецепт продления молодости. Люди с возрастными аномалиями становятся объектом пристального внимания геронтологов, биологов, физиологов, иммунологов. Ведь, сами о том не подозревая, долгожители нашли свой рецепт долгого и здорового существования. У этого феномена еще нет объяснения. На планете существуют места силы и здорового долголетия, локальные точки с рекордной концентрацией долгожителей. Как обмануть законы старения и подарить себе лишние годы жизни? В поисках ответов на эти и другие вопросы российские ученые и «Наука» объездили весь мир.

