Софья, успешный риелтор из Москвы, увлечена романом со своим начальником, который недавно сделал ей предложение. Со стороны кажется, что её жизнь идёт по восходящей, но девушка считает себя несчастной. Ради карьеры и благополучия Софья пожертвовала отношениями со своим первым возлюбленным Константином и переехала в Москву.



Вскоре Соня попадает в автомобильную аварию и впадает в кому. На грани жизни и смерти девушка переживает альтернативную семейную жизнь — ту, какая могла у неё сложиться вместе с Константином. Когда Софья приходит в себя, она решает разыскать Константина и отправляется в родной город.

