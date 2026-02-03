WinkСериалыПоворот судьбы1-й сезон
Поворот судьбы (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
9.02024, Поворот судьбы. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+
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О сериале
Софья, успешный риелтор из Москвы, увлечена романом со своим начальником, который недавно сделал ей предложение. Со стороны кажется, что её жизнь идёт по восходящей, но девушка считает себя несчастной. Ради карьеры и благополучия Софья пожертвовала отношениями со своим первым возлюбленным Константином и переехала в Москву.
Вскоре Соня попадает в автомобильную аварию и впадает в кому. На грани жизни и смерти девушка переживает альтернативную семейную жизнь — ту, какая могла у неё сложиться вместе с Константином. Когда Софья приходит в себя, она решает разыскать Константина и отправляется в родной город.