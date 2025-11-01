Поцелуй Дракулы: во власти двойника (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн
5.02023, Dracula's Kiss: Spellbound by a Doppelganger 72 серии
Мелодрама18+
Сезоны и серии
- 18+2 мин
Поцелуй Дракулы: во власти двойника
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+1 мин
Поцелуй Дракулы: во власти двойника
Сезон 1 Серия 2
О сериале
После болезненного предательства бойфренда Нила главная героиня Флора встречает в баре загадочного и неотразимого Витторио. Узнав, что он — старший родственник Нила, она, движимая обидой и жаждой мести, импульсивно соглашается выйти за него замуж. Однако Флора даже не подозревает, в какую опасную игру ввязалась. За маской успешного и притягательного мужчины скрывается древний вампир, а в его кабинете хранится фотография женщины, как две капли воды похожей на саму Флору, но сделанная 80 лет назад. Эта находка запускает череду вопросов: случайна ли их встреча? Что связывает её с женщиной из прошлого? И является ли её замужество безрассудной ошибкой или же предначертанной судьбой?