Поцелуй Дракулы: во власти двойника (сериал, 2023) смотреть онлайн

После болезненного предательства бойфренда Нила главная героиня Флора встречает в баре загадочного и неотразимого Витторио. Узнав, что он — старший родственник Нила, она, движимая обидой и жаждой мести, импульсивно соглашается выйти за него замуж. Однако Флора даже не подозревает, в какую опасную игру ввязалась. За маской успешного и притягательного мужчины скрывается древний вампир, а в его кабинете хранится фотография женщины, как две капли воды похожей на саму Флору, но сделанная 80 лет назад. Эта находка запускает череду вопросов: случайна ли их встреча? Что связывает её с женщиной из прошлого? И является ли её замужество безрассудной ошибкой или же предначертанной судьбой?

