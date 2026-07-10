Посольство. Сезон 1
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1-й сезон

Посольство (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Посольство. Сезон 1 14 серий
Драма, Детектив18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Команда опытных российских дипломатов во главе с Алексеем Прокофьевым отправляется в Восточную Европу. На них лежит большая ответственность: необходимо проявить свои лучшие навыки, чтобы предотвратить международный кризис.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.0 IMDb