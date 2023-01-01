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Последний полет
1-й сезон

Последний полет (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.52019, The Final Call 8 серий
Триллеры, Драмы18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Когда капитан Каран Сачдев, пилот Skyline рейса 502, решает покончить жизнь самоубийством, он подвергает опасности жизни более 250 пассажиров. Офицер Киран Мирза вместе с командой управления воздушным движением должны сделать все, чтобы спасти пассажиров на борту.

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Рейтинг

7.2 IMDb