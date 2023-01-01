WinkСериалыПоследний полет1-й сезон
Последний полет (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
7.52019, The Final Call 8 серий
Триллеры, Драмы18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
- 18+42 мин
Последний полет
Сезон 1 Серия 1
- 18+39 мин
Последний полет
Сезон 1 Серия 2
- 18+43 мин
Последний полет
Сезон 1 Серия 3
- 18+40 мин
Последний полет
Сезон 1 Серия 4
- 18+42 мин
Последний полет
Сезон 1 Серия 5
- 18+40 мин
Последний полет
Сезон 1 Серия 6
- 18+37 мин
Последний полет
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Последний полет
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Когда капитан Каран Сачдев, пилот Skyline рейса 502, решает покончить жизнь самоубийством, он подвергает опасности жизни более 250 пассажиров. Офицер Киран Мирза вместе с командой управления воздушным движением должны сделать все, чтобы спасти пассажиров на борту.
Сериал Последний полет 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИндия
ЖанрыДрамы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
7.2 IMDb