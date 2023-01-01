Последний полет (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Когда капитан Каран Сачдев, пилот Skyline рейса 502, решает покончить жизнь самоубийством, он подвергает опасности жизни более 250 пассажиров. Офицер Киран Мирза вместе с командой управления воздушным движением должны сделать все, чтобы спасти пассажиров на борту.



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