Пора поесть. Сезон 1
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Пора поесть
1-й сезон

Пора поесть (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, Пора поесть. Сезон 1 27 серий
Кулинария18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Приглашаем окунуться в мир гастрономических открытий, в каждом выпуске ведущие раскроют секреты приготовления блюд разных кухонь мира и поделятся простыми рецептами, которые легко повторить дома

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

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