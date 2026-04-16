Пора поесть
Wink
Сериалы
Пора поесть
2024, Пора поесть 1 сезон
Кулинария18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Пора поесть (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Приглашаем окунуться в мир гастрономических открытий, в каждом выпуске ведущие раскроют секреты приготовления блюд разных кухонь мира и поделятся простыми рецептами, которые легко повторить дома

Страна
Россия
Жанр
Кулинария

Рейтинг