4-й сезон

Полли Покет (мультсериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн

8.62022, Polly Pocket 26 серий
Мультсериалы6+

О сериале

Приключения находчивой девочки Полли, которая доказывает, что сильным может быть даже самый маленький человек. Взрослые часто говорят Полли, что она ещe слишком мала, чтобы делать всe, что ей хочется. Но Полли доказывает, что быть маленькой — это не ограничение, а наоборот, большой плюс. Это еe главная сила!

США, Канада
Мультсериалы

8.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

