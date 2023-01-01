Полли Покет
Wink
Детям
Полли Покет

Полли Покет (мультсериал, 2018) смотреть онлайн

8.62018, Polly Pocket 4 сезона
Мультсериалы6+

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Сюжет

Приключения находчивой девочки Полли, которая доказывает, что сильным может быть даже самый маленький человек. Взрослые часто говорят Полли, что она ещe слишком мала, чтобы делать всe, что ей хочется. Но Полли доказывает, что быть маленькой — это не ограничение, а наоборот, большой плюс. Это еe главная сила!

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Рейтинг

8.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Полли Покет»

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