Полиция Чикаго (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Полиция Чикаго. Сезон 1
Полиция Чикаго
1-й сезон

2014, Полиция Чикаго. Сезон 1 1 серия
Боевик, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В центре сюжета находятся работники полицейского департамента города Чикаго, в частности две группы полицейских, которые находятся на разных ступенях власти.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Актёры и съёмочная группа сериала «Полиция Чикаго»