Полиция Чикаго (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Полиция Чикаго. Сезон 1 1 серия
Боевик, Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В центре сюжета находятся работники полицейского департамента города Чикаго, в частности две группы полицейских, которые находятся на разных ступенях власти.
- МТРежиссёр
Марк
Тинкер
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Ла Салль
- НГРежиссёр
Ник
Гомез
- АКАктёр
Арчи
Као
- ПФАктёр
Патрик
Флюгер
- ДБАктёр
Джейсон
Бех
- Актёр
Элиас
Котеас
- ЭМАктриса
Эми
Мортон
- МСАктриса
Марина
Скверчати
- ЛХАктёр
Ларойс
Хокинс
- СБАктриса
София
Буш
- ДСАктёр
Джон
Седа
- ДЛАктёр
Джесси
Ли Соффер
- ТРСценарист
Тиллер
Расселл
- БГСценарист
Брайан
Грация
- КРСценарист
Ким
Роум
- ДВПродюсер
Дик
Вульф
- АВПродюсер
Артур
В. Форни
- ДХПродюсер
Дерек
Хаас
- МРМонтажёр
Миклос
Райт
- ККМонтажёр
Кевин
Красны
- АЭКомпозитор
Атли
Эрварссон