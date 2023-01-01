Полиция Чикаго
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Полиция Чикаго

Полиция Чикаго (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Полиция Чикаго 1 сезон
Боевик, Триллер18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

В центре сюжета находятся работники полицейского департамента города Чикаго, в частности две группы полицейских, которые находятся на разных ступенях власти.

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Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Полиция Чикаго»