Полезные лекции для детей и родителей (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
6.12020, Полезные лекции для детей и родителей. Сезон 1 15 серий
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+141 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 1
- 0+115 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 2
- 0+139 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 3
- 0+132 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 4
- 0+124 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 5
- 0+119 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 6
- 0+124 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 7
- 0+99 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 8
- 0+73 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 10
- 0+83 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 11
- 0+113 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 12
- 0+106 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 13
- 0+117 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 14
- 0+119 мин
Полезные лекции для детей и родителей
Сезон 1 Серия 15
Сюжет
Почему Гарри Поттер — герой на все времена? Кто такие самураи? Как читать русскую классику и не скучать? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в цикле лекций для детей и родителей. Среди тем — история культуры, литература, архитектура, дизайн и философия.
Хотите углубить знания? Проверочные тесты и конспекты к этому уроку уже на обучающей платформе Лицей! Заходите на rt.ru/lc
Сериал Полезные лекции для детей и родителей 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.