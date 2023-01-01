Полезные лекции для детей и родителей (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Почему Гарри Поттер — герой на все времена? Кто такие самураи? Как читать русскую классику и не скучать? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в цикле лекций для детей и родителей. Среди тем — история культуры, литература, архитектура, дизайн и философия.

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