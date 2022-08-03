Wink
Покидая Неверленд
1-й сезон

Покидая Неверленд (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

2019, Leaving Neverland 2 серии
Документальный18+

О сериале

История Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые, по их словам, в детстве подвергались домогательствам со стороны Майкла Джексона. Посредством душераздирающих интервью лента исследует сложные противоречия, заставившие обоих мужчин поведать о произошедшем много лет спустя.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.0 IMDb