Покидая Неверленд (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, Leaving Neverland 2 серии
Документальный18+
О сериале
История Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые, по их словам, в детстве подвергались домогательствам со стороны Майкла Джексона. Посредством душераздирающих интервью лента исследует сложные противоречия, заставившие обоих мужчин поведать о произошедшем много лет спустя.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ДРРежиссёр
Дэн
Рид
- МДАктёр
Майкл
Джексон
- УДАктёр
Уэйд
Дж. Робсон
- ДРАктриса
Джой
Робсон
- ДСАктёр
Джимми
Сэйфчак
- ССАктриса
Стефани
Сэйфчак
- МКАктёр
Маколей
Калкин
- ЛМАктриса
Лиза
Мари Пресли
- БСАктриса
Бритни
Спирс
- АРАктриса
Аманда
Родригес
- ДРПродюсер
Дэн
Рид
- НАПродюсер
Нэнси
Абрахам
- ДБПродюсер
Дороти
Бирн
- ЖКМонтажёр
Жюль
Корнелл
- ДРОператор
Дэн
Рид