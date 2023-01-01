Покидая Неверленд
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Покидая Неверленд

Покидая Неверленд (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Leaving Neverland 1 сезон
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

История Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые, по их словам, в детстве подвергались домогательствам со стороны Майкла Джексона. Посредством душераздирающих интервью лента исследует сложные противоречия, заставившие обоих мужчин поведать о произошедшем много лет спустя.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
7.0 IMDb