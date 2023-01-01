Покидая Неверленд (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

История Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые, по их словам, в детстве подвергались домогательствам со стороны Майкла Джексона. Посредством душераздирающих интервью лента исследует сложные противоречия, заставившие обоих мужчин поведать о произошедшем много лет спустя.



Все сезоны сериала Покидая Неверленд смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.