WinkСериалыПодготовка к Диктанту ПобедыПодготовка к Диктанту Победы
Подготовка к Диктанту Победы (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Подготовка к Диктанту Победы 14 серий
Образовательные12+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 меся�цев»
Сезоны и серии
- 12+48 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 1
- 12+36 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 2
- 12+9 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 3
- 12+23 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 4
- 12+13 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 5
- 12+14 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 6
- 12+23 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 7
- 12+38 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 8
- 12+24 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 9
- 12+107 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 10
- 12+42 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 11
- 12+8 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Сери�я 12
- 12+8 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 13
- 12+48 мин
Подготовка к Диктанту Победы
Сезон 1 Серия 14
Сюжет
Проект «Подготовка к Диктанту Победы 2025» на платформе «Лицей от Ростелекома» предоставляет бесплатный доступ ко всем материалам без регистрации. В специальном разделе участники найдут видеокурс от Российского военно-исторического общества, конспекты, тесты и пробные варианты Диктанта. Это поможет школьникам, студентам и всем желающим проверить и углубить свои знания о Великой Отечественной войне.
Сериал Подготовка к Диктанту Победы 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.