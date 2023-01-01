Подготовка к Диктанту Победы (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сюжет

Проект «Подготовка к Диктанту Победы 2025» на платформе «Лицей от Ростелекома» предоставляет бесплатный доступ ко всем материалам без регистрации. В специальном разделе участники найдут видеокурс от Российского военно-исторического общества, конспекты, тесты и пробные варианты Диктанта. Это поможет школьникам, студентам и всем желающим проверить и углубить свои знания о Великой Отечественной войне.







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