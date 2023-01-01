Смотреть клипы Романтика панелек
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Романтика панелек
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Романтика панелек
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Романтика панелек
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Романтика панелек
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Романтика панелек
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Романтика панелек
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Романтика панелек
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Сюжет
Холодные биты и полушутливые тексты о неотесанной России для грустных
Буерак, Твин Пикс, grust200 и другие музыканты, сделавшие русскую хтонь своей музой.
В нашем специальном плейлисте царит атмосфера серых панелек, у которых, как известно, свой уют. Здесь вы услышите нью-вейв от группы с самым кинематографичным названием — «Твин Пикс», нежные меланхоличные пожелания от группы grust200 с мягким женским вокалом в песне «Любовь и смерть» и рэпера Appledream, посвятившего свой «Свердловск аутро» поэту Борису Рыжему. У нас группа «Серп и Омут» предлагает сиротливый гимн направления «В черно-белой панельке», а группа «Любовь» — спокойные треки с приятной грустью, положенной на привычные биты драм-машины. Лучшим выражением романтики панелек в нашей подборке становится новосибирская группа «Буерак», которая сочетает столь знакомый фанатам постпанка монотонный ритм и декадентство, сдобренное, впрочем, большой долей иронии.
Этих и других романтиков панелек вы можете найти в нашей специальной подборке ¬— слушать русский постпанк можно на Wink.
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