Смотреть клипы Романтика панелек

Сюжет

Холодные биты и полушутливые тексты о неотесанной России для грустных



Буерак, Твин Пикс, grust200 и другие музыканты, сделавшие русскую хтонь своей музой.



В нашем специальном плейлисте царит атмосфера серых панелек, у которых, как известно, свой уют. Здесь вы услышите нью-вейв от группы с самым кинематографичным названием — «Твин Пикс», нежные меланхоличные пожелания от группы grust200 с мягким женским вокалом в песне «Любовь и смерть» и рэпера Appledream, посвятившего свой «Свердловск аутро» поэту Борису Рыжему. У нас группа «Серп и Омут» предлагает сиротливый гимн направления «В черно-белой панельке», а группа «Любовь» — спокойные треки с приятной грустью, положенной на привычные биты драм-машины. Лучшим выражением романтики панелек в нашей подборке становится новосибирская группа «Буерак», которая сочетает столь знакомый фанатам постпанка монотонный ритм и декадентство, сдобренное, впрочем, большой долей иронии.



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