Подари мне надежду (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Судьба снова сводит женщину-кардиохирурга с ее первой любовью — прямо во время расследования гибели мужа. Мелодрама «Подари мне надежду» — сериал о превратностях человеческих отношений.



Кардиохирурга Аллу и ее мужа Сергея, кажется, связывает только дочь. Однако забота о ребенке уже давно отошла на второй план — девочка выросла и уже сама готовится создать семью. Но тут их дом потрясает трагедия: Сергей загадочным образом умирает. Теперь Алла твердо намерена разобраться, что же к этому привело. В процессе расследования она встречает Виктора — мужчину, который был ее первой любовью. Алла вновь начинает испытывать к нему чувства, однако вскоре узнает, что его сын как-то замешан в гибели Сергея.



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