Под куполом
1-й сезон

Под куполом (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

8.72013, Under the Dome 13 серий
Фантастика, Триллер18+

О сериале

Экранизация одноименного романа Стивена Кинга, завоевавшая любовь зрителей. В один далеко не прекрасный день обычный американский городок оказывается отрезан от мира невидимым силовым барьером. Никто не понимает природу загадочного купола, а самое главное — неясно, что с ним делать. Вдруг он никогда не исчезнет?

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Под куполом»