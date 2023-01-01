Почти настоящий детектив (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Непридуманные истории о простых людях, которые взяли на себя расследование запутанных преступлений. Документальный сериал «Почти настоящий детектив» — тру-крайм об энтузиастах в погоне за правдой.



Когда на полицию положиться нельзя, за дело берутся детективы-любители. Родственники жертв и просто сочувствующие стремятся восстановить справедливость и докопаться до истины, отчаявшись увидеть справедливое расследование. Женщина решает узнать, кем были люди, неопознанные тела которых нашли посреди леса 20 лет назад. Мать упорно узнает подробности о том, что же на самом деле произошло с ее сыном, который умер прямо посреди улицы, упав с велосипеда. Молодой человек преследует серийного убийцу, чтобы справиться с травмой, полученной в детстве. Эти и другие расследования оказываются под силу только людям, не получавшим лицензий частных сыщиков и не служащих в органах правопорядка.



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