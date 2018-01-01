Плохие банки. Сезон 1
Плохие банки (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.22018, Bad Banks 6 серий
Триллер, Драма16+

О сериале

Карьера Яны не задалась с самого начала – ее уволили из солидного банка Люксембурга за небольшую ошибку. Вскоре девушка получает предложение от Габриэля Фенгера, руководителя крупного банка во Франкфурте.

Она довольно быстро зарабатывает себе репутацию отличного специалиста, оказываясь одной из самых ценных сотрудниц банка Deutsche Invest. Но беда в том, что финансовая организация, в которой она работала раньше, конкурирует с нынешней, и девушка оказывается целью шантажа бывшего начальника.

Германия, Люксембург
Криминал, Драма, Триллер

6.8 КиноПоиск
7.8 IMDb

