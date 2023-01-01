Плохие банки (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Карьера Яны не задалась с самого начала – ее уволили из солидного банка Люксембурга за небольшую ошибку. Вскоре девушка получает предложение от Габриэля Фенгера, руководителя крупного банка во Франкфурте.
Она довольно быстро зарабатывает себе репутацию отличного специалиста, оказываясь одной из самых ценных сотрудниц банка Deutsche Invest. Но беда в том, что финансовая организация, в которой она работала раньше, конкурирует с нынешней, и девушка оказывается целью шантажа бывшего начальника.
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Информация
СтранаГермания, Люксембург
ЖанрыКриминал, Драмы, Триллеры
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.8 IMDb
- КШРежиссёр
Кристиан
Швохов
- КЦРежиссёр
Кристиан
Цюберт
- ПБАктриса
Паула
Бер
- Актёр
Барри
Атсма
- ДНАктриса
Дезире
Носбуш
- АШАктёр
Альбрехт
Шух
- МЛАктёр
Марк
Лимпах
- ЖВАктёр
Жермен
Вагнер
- ТМАктёр
Тобиас
Моретти
- МДАктриса
Май
Дуонг Кьеу
- УААктёр
Уцав
Агравал
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Барр
- ПДАктёр
Патрик
Девейн
- ТЛАктёр
Тобиас
Лангхоф
- ЛФАктриса
Лариса
Фабер
- КСАктриса
Кенан
С�амади
- МИАктриса
Матильда
Иррманн
- ЛБСценарист
Лиза
Блюменберг
- ОКСценарист
Оливер
Кинле
- ЛБПродюсер
Лиза
Блюменберг
- НСПродюсер
Николас
Стейл
- АШПродюсер
Андреас
Шрейтмюллер
- КФПродюсер
Кристиан
Фридрихс
- СКХудожница
Сабина
Келлер
- ЙКМонтажёр
Йенс
Клюбер
- ФЛОператор
Франк
Ламм
- ТХОператор
Те
Хау Нго