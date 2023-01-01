Пища богов (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 1
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 2
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 3
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 4
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 5
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 6
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 7
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 8
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 9
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 10
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 11
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 12
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 13
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 14
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 15
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 16
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 17
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 18
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 19
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 20
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 21
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 22
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 23
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 24
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 25
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 26
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 27
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 28
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 29
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 30
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 31
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 32
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 33
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 34
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 35
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 36
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 37
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 38
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 39
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 40
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 41
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 42
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 43
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 44
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 45
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 46
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 47
- 16+49 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 48
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 49
- 16+48 мин
Пища богов
Сезон 1 Серия 50
Сюжет
Пища – одна из важн�ых составляющих жизни человека на протяжении всей истории. Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие в мир древней кулинарии.
Вас ждут мифы и легенды, древние секреты здоровья и долголетия, новейшие открытия ученых и, конечно же, красочные сцены приготовления "божественных блюд". Это кулинарное волшебство!
Хотите узнать, откуда к нам пришли разные фрукты, овощи, грибы, злаки и другие продукты? Что несут они в своем ДНК? Вегетарианство - древняя культура или дань современной моде? Как вы считаете, могли ли древние люди придумать все это сами?
Если верить мифам, искусство кулинарии людям дали боги. Все тайны и легенды продуктов питания и приготовления блюд в документальном цикле "Пища богов".
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