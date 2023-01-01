Пища богов. Сезон 1
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1-й сезон

Пища богов (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Пища богов. Сезон 1 50 серий
Документальные16+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Пища – одна из важных составляющих жизни человека на протяжении всей истории. Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие в мир древней кулинарии.

Вас ждут мифы и легенды, древние секреты здоровья и долголетия, новейшие открытия ученых и, конечно же, красочные сцены приготовления "божественных блюд". Это кулинарное волшебство!

Хотите узнать, откуда к нам пришли разные фрукты, овощи, грибы, злаки и другие продукты? Что несут они в своем ДНК? Вегетарианство - древняя культура или дань современной моде? Как вы считаете, могли ли древние люди придумать все это сами?

Если верить мифам, искусство кулинарии людям дали боги. Все тайны и легенды продуктов питания и приготовления блюд в документальном цикле "Пища богов".

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