Пища богов (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Пища – одна из важн�ых составляющих жизни человека на протяжении всей истории. Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие в мир древней кулинарии.



Вас ждут мифы и легенды, древние секреты здоровья и долголетия, новейшие открытия ученых и, конечно же, красочные сцены приготовления "божественных блюд". Это кулинарное волшебство!



Хотите узнать, откуда к нам пришли разные фрукты, овощи, грибы, злаки и другие продукты? Что несут они в своем ДНК? Вегетарианство - древняя культура или дань современной моде? Как вы считаете, могли ли древние люди придумать все это сами?



Если верить мифам, искусство кулинарии людям дали боги. Все тайны и легенды продуктов питания и приготовления блюд в документальном цикле "Пища богов".



Сериал Пища богов 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.