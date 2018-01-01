Пиратка и Капитан (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Пиратка и Капитан
1-й сезон

7.02016, Pirata & Capitano 51 серия
Мультсериалы6+

О сериале

Отважная пиратка покоряет воды океана вместе со своим экипажем: Роберто, Бебо и Перастелле. В случае опасности она всегда может рассчитывать на своего друга капитана, который летает на красном самолете над водой, чтобы убедиться, что все в порядке и все в безопасности.

Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

7.8 IMDb