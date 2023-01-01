Пиратка и Капитан
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Пиратка и Капитан

Пиратка и Капитан (мультсериал, 2016) смотреть онлайн

7.02016, Pirata & Capitano 1 сезон
Мультсериалы6+

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Сюжет

Отважная пиратка покоряет воды океана вместе со своим экипажем: Роберто, Бебо и Перастелле. В случае опасности она всегда может рассчитывать на своего друга капитана, который летает на красном самолете над водой, чтобы убедиться, что все в порядке и все в безопасности.

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Рейтинг

7.8 IMDb