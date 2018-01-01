Пингвиненок Пороро (мультсериал, 2009) сезон 3 смотреть онлайн

Где-то далеко-далеко, в месте, о котором люди даже не слышали, есть лес, весь покрытый снегом и льдом. В самой глубине этого леса прячется деревушка, в которой живут маленькие зверята. Солнце там светит теплее всего, а холодный ветер совсем не кусает за нос. Обитатели деревни — очень любознательный и шаловливый пингвиненок Пороро, добродушный белый медведь Поби, хитрый и любопытный рыжий лисенок Эдди, застенчивая и скромная малышка-бобренок Лупи и Кронг, маленький товарищ Пороро.

