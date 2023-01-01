Пингвиненок Пороро (мультсериал, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

На небольшом острове в снегах и льдах живут наш любознательный и любезный пингвин, добродушный полярный мишка Поби, очень застенчивый и робкий по натуре бобер Лупи и лисенок Эдди, отличающийся не тольк�о любопытством, но и ехидством.



Эти малыши любят вместе играть и проказничать, они хорошие друзья и, когда кому-то из них нужна помощь, всегда приходят на выручку друг другу.



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