2007, Pororo the Little Penguin 2 сезона
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Пингвиненок Пороро (мультсериал, 2007) смотреть онлайн
Сюжет
На небольшом острове в снегах и льдах живут наш любознательный и любезный пингвин, добродушный полярный мишка Поби, очень застенчивый и робкий по натуре бобер Лупи и лисенок Эдди, отличающийся не тольк�о любопытством, но и ехидством.
Эти малыши любят вместе играть и проказничать, они хорошие друзья и, когда кому-то из них нужна помощь, всегда приходят на выручку друг другу.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.9 IMDb