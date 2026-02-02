Флорист Света пытается успеть закончить все дела до свадьбы, ведь после регистрации они с Павлом собираются переехать в Москву. Их вялотекущий роман длится уже пять лет, оба живут в разных городах. Но долгожданный приезд Павла переносится, что приводит к ссоре жениха и невесты. Расстроенная Света соглашается на предложение клиента магазина Данилы — изобразить на семейном ужине его невесту. Очаровавшись и Данилой, и его бабушкой, Света уже не так уверена, что вечно сомневающийся Павел способен сделать её счастливой.



Положение Светы невольно осложняет подруга-риелтор, вбившая себе в голову, что ей тоже нужно срочно замуж за симпатичного Славу. Жанна, желая добиться парня своей мечты, заселяет его в выставленную на продажу квартиру подруги, не предупредив её об этом. Света остаётся без жилья, а Павел, решивший все-таки приехать к возлюбленной, принимает Славу за её любовника. Пытаясь разобраться в собственных чувствах, Света не по своей воле оказывается впутанной в махинации Данилы.

