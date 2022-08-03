Пенниуорт (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Великобритания, 1960-е. Отставной офицер Альфред Пенниуорт возвращается в Лондон и пытается найти свое место в жизни на гражданке. Больше всего бывший спецназовец мечтает открыть собственное охранное агентство, и судьба сводит его с миллионером Томасом Уэйном, который становится его первым клиентом. Так начинается полный приключений путь будущего помощника Бэтмена.

