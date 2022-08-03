Пенниуорт (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
2019, Pennyworth 10 серий
Драма, Боевик18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Великобритания, 1960-е. Отставной офицер Альфред Пенниуорт возвращается в Лондон и пытается найти свое место в жизни на гражданке. Больше всего бывший спецназовец мечтает открыть собственное охранное агентство, и судьба сводит его с миллионером Томасом Уэйном, который становится его первым клиентом. Так начинается полный приключений путь будущего помощника Бэтмена.
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Дэнни
Кэннон
- БИРежиссёр
Билл
Иглз
- ДБАктёр
Джек
Бэннон
- ПФАктриса
Палома
Фэйт
- БЭАктёр
Бен
Элдридж
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- РФАктёр
Райан
Флетчер
- ДЭАктриса
Дороти
Эткинсон
- РТАктёр
Рамон
Тикарам
- ЭПАктриса
Эмма
Паэтц
- ХСАктриса
Харриет
Слейтер
- ПУАктриса
Полли
Уокер
- БХСценарист
Бруно
Хеллер
- ДССценарист
Джон
Стефенс
- БХПродюсер
Бруно
Хеллер
- Продюсер
Дэнни
Кэннон
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ВПАктёр дубляжа
Вадим
Прохоров
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- МСХудожник
Марк
Скратон
- КФХудожник
Кевин
Фиппс
- МСМонтажёр
Марк
С. Болдуин
- СМОператор
Сэм
МакКёрди
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф