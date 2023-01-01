Пенниуорт
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Пенниуорт

Пенниуорт (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Pennyworth 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Великобритания, 1960-е. Отставной офицер Альфред Пенниуорт возвращается в Лондон и пытается найти свое место в жизни на гражданке. Больше всего бывший спецназовец мечтает открыть собственное охранное агентство, и судьба сводит его с миллионером Томасом Уэйном, который становится его первым клиентом. Так начинается полный приключений путь будущего помощника Бэтмена.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пенниуорт»

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