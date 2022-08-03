Партизан (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Водитель на ферме органических продуктов узнает о страшных секретах, которые хранит его новая работа. Триллер «Партизан» — сериал 2020 года из Швеции об ужасах изолированных сообществ.



Джонни соглашается на работу водителем на ферме, расположенной в живописном местечке под названием Йурднера. Кажется, здесь все идеально: приветливые коллеги, идиллические пейзажи, успешный бизнес с востребованными товарами. Однако чем больше времени он здесь проводит, тем подозрительнее кажется местный уклад. Вскоре ему начинают давать задачи, которые выходят далеко за рамки обязанностей простого водителя. Кроме того, он знакомится с Николь и Марией, сиротами, приехавшими в Йурднеру на лето. Ему начинает казаться, что местное сообщество замешано в торговле людьми.



Какие тайны хранит ферма и что движет самим Джонни, расскажет «Партизан» — сериал, смотреть онлайн который можно на Wink.

