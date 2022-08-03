Паразит: Учение о жизни (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыПаразит: Учение о жизни1-й сезон
Паразиты — создания, живущие за счeт своего носителя. Обладают совершенно нечеловеческой силой. Посланные небом они должны проникать в мозг человека для полной власти над носителем. Но кому как повезeт. Именно неудача одного паразита спасает жизнь школьника Синъити Идзуми. Но и эта же неудача делает его носителем этого загадочного существа, обрекая Синъити на постоянную борьбу за выживание с другими, более сильными паразитами.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Аниме
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- КСРежиссёр
Кэнъити
Симидзу
- ККРежиссёр
Кэнъити
Кавамура
- НСАктёр
Нобунага
Симадзаки
- АХАктриса
Ая
Хирано
- МААктёр
Масаки
Аидзава
- ТААктёр
Такая
Аояги
- ДЭАктёр
Дзюнъя
Эноки
- ИФАктёр
Иссэи
Футамата
- СХАктриса
Синъя
Хамадзоэ
- КХАктриса
Кана
Ханадзава
- КИАктёр
Кадзухико
Иноуэ
- АИАктёр
Акира
Исида
- СЁСценарист
Сёдзи
Ёнэмура
- ХИСценарист
Хитоси
Ивааки
- ТХХудожник
Тадаси
Хирамацу