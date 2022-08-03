Паразит: Учение о жизни (сериал, 2014) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Паразиты — создания, живущие за счeт своего носителя. Обладают совершенно нечеловеческой силой. Посланные небом они должны проникать в мозг человека для полной власти над носителем. Но кому как повезeт. Именно неудача одного паразита спасает жизнь школьника Синъити Идзуми. Но и эта же неудача делает его носителем этого загадочного существа, обрекая Синъити на постоянную борьбу за выживание с другими, более сильными паразитами.

