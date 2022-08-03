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Папочка
1-й сезон

Папочка (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Baby Daddy 10 серий
Драма, Семейный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал рассказывает о Бене, парне 20 с небольшим, которому бывшая подружка оставляет ребенка под дверью. Бен решает растить дочку самостоятельно. Помогает ему с этим мать Бонни, брат Дэнни, лучший друг Такер и близкая подруга Райли, которая втайне влюблена в Бена.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Папочка»