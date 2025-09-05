Папа, Саша и Полина. Сезон 1
Папа, Саша и Полина
Папа, Саша и Полина (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

2016, Папа, Саша и Полина. Сезон 1 2 серии
ТВ-шоу12+

О сериале

ТВ-шоу, в котором известный телеведущий Александр Пряников проводит время со своими детьми: сыном Сашей и дочерью Полиной. Они посещают интересные выставки и музеи, участвуют в проведении экспериментов и узнают что-то новое об обычных, вроде бы, вещах.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

