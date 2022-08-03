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Детям
Овощная вечеринка
1-й сезон

Овощная вечеринка (мультсериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, The Beet Party 104 серии
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Пятеро крутых свeкл, скучая, прохлаждаются в холодильнике. Но всякий раз, лишь только дай повод, они готовы к головокружительным экспериментам, сумасшедшим играм, искрометному веселью и новым ритмам в стиле бит.

Страна
Южная Корея, Канада
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb