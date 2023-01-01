Овощная вечеринка
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Овощная вечеринка

Овощная вечеринка (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

2012, The Beet Party 1 сезон
Мультсериалы0+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Пятеро крутых свeкл, скучая, прохлаждаются в холодильнике. Но всякий раз, лишь только дай повод, они готовы к головокружительным экспериментам, сумасшедшим играм, искрометному веселью и новым ритмам в стиле бит.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb