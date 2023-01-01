Овощная вечеринка (мультсериал, 2012) смотреть онлайн
2012, The Beet Party 1 сезон
Мультсериалы0+
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Сюжет
Пятеро крутых свeкл, скучая, прохлаждаются в холодильнике. Но всякий раз, лишь только дай повод, они готовы к головокружительным экспериментам, сумасшедшим играм, искрометному веселью и новым ритмам в стиле бит.
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Информация
СтранаКанада, Южная Корея
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb