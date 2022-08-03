WinkСериалыОстров спокойствия1-й сезон
Остров спокойствия (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
7.72021, Chillin Island 6 серий
Документальный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Сезоны и серии
О сериале
Проект о путешествиях, в котором знаменитые артисты пытаются разгадать тайны отдаленных уголков планеты и заглянуть внутрь себя — ведь дикая природа бросает и такой вызов тоже.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Рейтинг
5.7 IMDb
- КРРежиссёр
Ксандер
Робин
- ОТРежиссёр
Одри
Тёрнер
- СРАктёр
Стивен
Райт
- ЭКАктёр
Эзра
Кениг
- ЛЯАктёр
Лил
Яри
- ЯТАктёр
Янг
Таг
- КМАктёр
Киллер
Майк
- ГАктёр
Ганна
- КРСценарист
Ксандер
Робин
- МБПродюсер
Мэтт
Бабель
- СБПродюсер
Себастьян
Бир-Макклард
- ОБПродюсер
Оскар
Бойсон
- ЛГПродюсер
Лиз
Гатели
- ОТХудожница
Одри
Тёрнер
- ККХудожница
Кайли
Коркоран
- ЭДМонтажёр
Эрин
Девитт